Задержан предполагаемый организатор нападения на журналистов в Киеве - уроженец Луганска Михаил Бурда, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, - Бочкала

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил координатор проекта "Стоп коррупции" Роман Бочкала.

Сейчас его везут в Голосеевское отделение полиции, чтобы провести процедуру опознания. Там его ждут пострадавшие.

"Сейчас мне стало известно, что уже задержан организатор этого нападения, его зовут Михаил Бурда, это уроженец Луганска, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас его везут в Голосеевское РОВД, чтобы провести процедуру опознания. Там его ждут пострадавшие, я думаю, они его узнают, так как сразу указывали на него", - заявил Бочкала.

Бочкала уточнил, что всего нападавших было 15, уже 4 человек опознали.

"Часть из них была в балаклавах, поэтому узнать довольно трудно, но следствие уже имеет определенные оперативные источники, к какой группировке имеют отношение эти лица", - добавил он.

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Как сообщалось, вечером 24 января в Киеве на "Выдубичах" совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок.

Нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Пострадавший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.

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Полиция сообщила, что доставила в участок 9 человек участников конфликта, все они назвались охранниками. При обыске территории, где произошло нападение, изъяли мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны.

Нападение на журналистов во время осуществления профессиональной деятельности квалифицировали как "разбой" - 2 ч. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.