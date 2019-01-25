Служба внешней разведки проверяет, есть ли у Новинского российский паспорт, - глава СВР Божок

Служба внешней разведки проводит проверку наличия российского паспорта у народного депутат от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского. Об этом рассказал глава СВР Егор Божок в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос по российскому паспорту Новинского в работе. Но учитывая, какие силы, средства и ресурсы стоят за этим человеком... Перед тем, как пойти в суд украинская сторона должна будет на 200% уверена, что есть железобетонные основания", – заявил глава ведомства.

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При этом он напомнил об изъянах украинского законодательства, которым двойное гражданство запрещено, но наказание за его наличие не предусмотрено.

"Я считаю, что это была "закладка", которую в украинское законодательство внедрили еще давно, а вот сейчас все проявляется. Но как человек, достаточно давно находящийся на госслужбе, могу ответственно сказать: бОльшей политической воли вычистить ту, как недавно выразился Андрей Парубий, "нечисть", чем сейчас, не было никогда. Я говорю серьезно, хотите верьте, хотите нет. История нас рассудит", – резюмировал Божок.

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Напомним, Вадим Новинский получил украинское гражданство в 2012 году, однако еще в 2015 году нардеп Татьяна Чорновол заявила, что Новинский не вышел из российского гражданства, и у него есть паспорт РФ.