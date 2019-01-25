ЦИК зарегистрировала Тимошенко, Ляшко, Вилкула, Мороза, Добродомова и Корнацкого кандидатами в президенты Украины

Соответствующие решение принято на заседании ЦИК в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее ВО "Батькивщина" выдвинула кандидатом на пост главы государства своего лидера - Юлию Тимошенко, Радикальная партия - Олега Ляшко, Социалистическая партия Александра Мороза - Александра Мороза, партия "Оппозиционный блок - партия мира и развития" - Александра Вилкула, партия "Народный контроль" - Дмитрия Добродомова.

Народный депутат из фракции БПП Аркадий Корнацкий баллотируется в президенты как самовыдвиженец.

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Таким образом, по состоянию на 25 января ЦИК зарегистрировала 19 кандидатов на пост главы государства на очередных выборах Президента Украины 31 марта, а именно - Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольга Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олег Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова и Александра Мороза.

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