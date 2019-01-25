Я бы приветствовал победу Тимошенко, Гриценко, Садового, Зеленского - всех, кто не позволит Порошенко второй раз захватить президентство, - Саакашвили

Об этом Михеил Саакашвили заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я бы приветствовал на президентских выборах победу и Юлии Тимошенко, и Анатолия Гриценко, и Андрея Садового, и Зеленского… Это все равно было бы обновление и в любом случае потрясло бы эту систему. Всех, кто не позволил бы Порошенко второй раз захватить президентство в Украине. Потому что второй срок Порошенко – это конец украинской государственности", – сказал Саакашвили.

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Политик призвал кандидатов в президенты Украины, раз уж им не удалось объединиться, хотя бы не "топить" друг друга во время избирательной кампании.

"Да, они не смогли объединиться. Сейчас у нас ситуация, что они не должны как минимум друг друга топить. Вот кто будет на первом месте, мне кажется, что все, для кого важна судьба Украины, должны их поддерживать", – заявил бывший глава Одесской ОГА.

"Сегодня Тимошенко лидер предвыборной гонки. Если завтра Андрей Садовый станет лидером предвыборной гонки, я его тоже буду приветствовать и поддерживать. То же самое касается Гриценко. То же самое касается Зеленского", – добавил Саакашвили.

Политик призвал кандидатов на пост президента готовиться к борьбе с возможными попытками фальсифицировать результаты выборов.

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"Все оппозиционные силы: Гриценко, Садовый, Зеленский, Юля Тимошенко – должны друг друга сейчас объединять свои силы против фальсификации. Как минимум, они должны а) объединить свои силы против фальсификации. И б) готовиться к совместной защите после того, как голоса будут украдены, потому что Порошенко обязательно попытается их украсть", – предположил экс-президент Грузии.