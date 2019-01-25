Представители ЕС посетят Приазовье, чтобы оценить ситуацию в регионе после агрессии России на море

Визит состоится с 27 января по 2 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства Европейского Союза в Украине.

"Состоятся всеобъемлющие дискуссии с представителями местных и региональных советов и администраций, гражданского общества, научных и деловых кругов. Такие встречи будут проведены в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и окружающих районах", – сказано в сообщении.

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Кроме этого, участники делегации встретятся с представителями органов власти в Киеве.

Делегацию высокого уровня возглавят Томас Майр-Гартинг, исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия, и Петер Вагнер, руководитель Группы поддержки Украины при Еврокомиссии. В ее состав также войдут представители ряда других департаментов Еврокомиссии.

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Евросоюз уже внедрил несколько программ поддержки Приазовья. Так, он помогает региону в привлечении инвесторов и борьбе с коррупцией.

"Европейский Союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя", – подчеркивают в Представительстве ЕС в Украине.