Хакеры атакуют серверы ЦИК, компьютеры членов Центральной избирательной комиссии и даже их родственников, - киберполиция

Хакеры, вероятно подконтрольные России, все чаще атакуют сервера украинского Центризбиркома и компьютеры сотрудников, пытаясь проникнуть в электронные системы, чтобы манипулировать президентскими выборами в марте. Об этом в интервью Reuters заявил глава киберполиции Украины Сергей Демедюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Идут постоянные атаки - они идут от простого (программного обеспечения) до подкладывания приложений, которые использует тот или другой сотрудник. На новогодние праздники поздравления с вирусами от якобы имени правительственных организаций, правительства приобрели такой массовый характер, что просто завалили всех", – сказал Демедюк.

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Одновременно, по словам главы киберполиции, активизировались хакеры, специализирующиеся на краже баз данных. Они сосредоточены на государственных служащих и сотрудниках, которые обслуживают оборудование избирательной комиссии.

"Финансирование идет с тех же самых криптокошельков, с которых финансировались атаки и раньше. Это указывает на то, что этим занимаются одни и те же организации хакерские, которые подконтрольны спецслужбам РФ", – утверждает Демедюк.

В киберполиции не исключают, что часть компьютеров заражена так называемыми "спящими" вирусами, которые машины "подцепили" во время предыдущих атак.

"Эти спящие вирусы, которые более года назад были установлены, они в любой момент могут проснуться. И именно под выборы. Нами определен перечень объектов критической инфраструктуры, которые во время выборов могут быть в первую очередь атакованы", – сказал Демедюк.

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Журналисты Reuters попросили российские власти прокомментировать слова Демедюка о том, что за атаками, скорее всего, стоит Россия. Но пока не получили ответа.