Вор-украинец похитил картину Ренуара стоимостью 120–160 тысяч евро из аукционного дома в Вене, его задержали

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По данным представителя земельного суда Вены, подозреваемый был задержан в Амстердаме в середине декабря 2018, 28 декабря его передали в Вену, и сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщают австрийские СМИ, мужчина, очевидно, специализируется на похищении произведений искусства. В 2005 году он был осужден в Украине за похищение из музея картины Ивана Айвазовского.

Во время задержания в амстердамском отеле также была обнаружена сумка, в которой, согласно данным с камер наблюдения аукционного дома, воры и вынесли картину. Поиски двух соучастников преступления продолжаются. Потенциальный покупатель похищенной картины может находиться в Северной Европе.

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Картина Ренуара была похищена 26 ноября 2018 года из здания аукционного дома Dorotheum в Вене.

Камеры наблюдения зафиксировали, как трое мужчин зашли в Dorotheum и целенаправленно пошли на второй этаж, где была размещена картина. Злоумышленники вырезали полотно 1895 года размером 27 на 40 см прямо из рамы, после чего покинули здание. Кражу позже обнаружил работник аукционного дома.