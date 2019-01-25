Один наш воин погиб, четверо ранены. Враг трижды нарушил перемирие 25 января, применив ПТРК под Катериновкой, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских защитников с использованием ПТРК вблизи поселка Катериновка, в результате чего один военнослужащий погиб и четверо были ранены.
Раненых эвакуировали в медицинское учреждение и оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас угрозы их жизни нет.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберного оружия позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкино.
Во всех случаях открытия огня оккупантами, подразделения украинских защитников подавляли огневые точки противника, применяя дежурные огневые средства.
По данным разведки, двух российских наемников были убиты и один ранен.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".