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25.01.19 19:23

Один наш воин погиб, четверо ранены. Враг трижды нарушил перемирие 25 января, применив ПТРК под Катериновкой, - штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник три раза обстрелял позиции наших войск. При этом в одном из обстрелов зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

сводка,оос

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских защитников с использованием ПТРК вблизи поселка Катериновка, в результате чего один военнослужащий погиб и четверо были ранены.

Раненых эвакуировали в медицинское учреждение и оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас угрозы их жизни нет.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники дважды обстреляли из гранатометов и крупнокалиберного оружия позиции украинских военных в районе населенного пункта Широкино.

Во всех случаях открытия огня оккупантами, подразделения украинских защитников подавляли огневые точки противника, применяя дежурные огневые средства.

По данным разведки, двух российских наемников были убиты и один ранен.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

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