Из незаконного оборота на Ривненщине изъято фальсифицированного алкоголя стоимостью почти 1,3 млн. грн. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 и ч.1 ст. 199 УК Украины на автодороге Дубно-Мирогоща-Варковичи было остановлено два автомобиля Mersedes-Bens под управлением местных жителей.

В ходе осмотра транспортных средств было выявлено более 5 тыс. литров спирта неизвестного происхождения, разлитого в пластиковые бочки, который указанные граждане незаконно транспортировали без каких-либо документов.

Спирт, ориентировочной стоимостью почти 1,3 млн. грн., и транспортные средства, которые использовались для его незаконной перевозки, изъяты.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

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