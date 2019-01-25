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25.01.19 19:39

Из незаконного оборота на Ривненщине изъято фальсифицированного алкоголя стоимостью почти 1,3 млн. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ровенской области совместно с работниками СБУ изъяли из незаконного оборота крупную партию алкогольного фальсификата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 и ч.1 ст. 199 УК Украины на автодороге Дубно-Мирогоща-Варковичи было остановлено два автомобиля Mersedes-Bens под управлением местных жителей.

В ходе осмотра транспортных средств было выявлено более 5 тыс. литров спирта неизвестного происхождения, разлитого в пластиковые бочки, который указанные граждане незаконно транспортировали без каких-либо документов.

Спирт, ориентировочной стоимостью почти 1,3 млн. грн., и транспортные средства, которые использовались для его незаконной перевозки, изъяты.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

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Из незаконного оборота на Ривненщине изъято фальсифицированного алкоголя стоимостью почти 1,3 млн. грн 01
Из незаконного оборота на Ривненщине изъято фальсифицированного алкоголя стоимостью почти 1,3 млн. грн 02
Из незаконного оборота на Ривненщине изъято фальсифицированного алкоголя стоимостью почти 1,3 млн. грн 03
Из незаконного оборота на Ривненщине изъято фальсифицированного алкоголя стоимостью почти 1,3 млн. грн 04
Из незаконного оборота на Ривненщине изъято фальсифицированного алкоголя стоимостью почти 1,3 млн. грн 05
Из незаконного оборота на Ривненщине изъято фальсифицированного алкоголя стоимостью почти 1,3 млн. грн 06

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