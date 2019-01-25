Наемники российской ЧВК "Вагнера" прибыли в Венесуэлу для охраны президента Мадуро, - Reuters

Об этом информагентство Reuters сообщает со ссылкой на три не зависящих друг от друга источника, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты утверждают, что два источника подтвердили факт прибытия наемников в конце прошлой недели. А еще один сказал, что видел в Венесуэле российских бойцов, но не может сказать, когда они прибыли и какова их роль.

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По словам источника, близкого к ЧВК "Вагнера", впервые наемники из РФ прибыли в Венесуэлу в мае 2018 года, накануне президентских выборов. А новая группа прибыла "недавно".

Глава комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев утверждает, что прибывших "около 400". По словам Шабаева, задача наемников – помешать сторонникам оппозиции, которые могут быть в том числе и среди сотрудников служб безопасности Венесуэлы, задержать Мадуро.

Шабаев утверждает, что члены ЧВК "Вагнера" прилетели в Венесуэлу из столицы Кубы Гаваны.

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Согласно данным Reuters, вечером 23 января из Москвы в Гавану вылетел российский самолет Ил-96. По информации агентства, воздушное судно принадлежит подразделению администрации президента России.

Министерство обороны России и Министерство информации Венесуэлы не ответили на запросы о комментариях по поводу наемников. Но представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: "У нас нет такой информации".

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.