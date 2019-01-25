Раненого украинского военнопленного Сороку на следующей неделе в СИЗО осмотрит нейрохирург, - Денисова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Главный врач медицинского блока СИЗО "Матросская тишина" сообщил Федотову, что состояние здоровья украинского военнопленного удовлетворительное. Его обследование проводилось невропатологом и по словам врачей рука парня отечная из-за использования эспандера", - написала Денисова.

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Также по просьбе украинского омбудсмена советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов договорился, что "на следующей неделе (в понедельник-вторник) парня обследует нейрохирург"

Напоминаем, ранее Денисова сообщала,что у военнопленного моряка Сороки плохо заживает раненая рука и есть угроза ампутации.

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