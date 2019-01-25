Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО об итогах введения военного положения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018г "Об итогах введения военного положения в Украине" (прилагается, тайно)", - говорится в тексте указа №17/2019.

Контроль за выполнением данного решения Совета нацбезопасности и обороны возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напоминаем, военное положение вводилось в 10 областях Украины с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

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