Климкин и главы МИД Чехии и Дании посетят Мариуполь 29 января

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, 28 января состоятся переговоры украинского и чешского министров, посвященные вопросам путей консолидации усилий ради укрепления мира и безопасности, освобождения украинских заложников и политзаключенных, удерживаемых в России, проблематике энергетической безопасности в Европе, двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической сфере.

Кроме того, в этот день пройдет совместная пресс-конференция П.Климкина и Т.Петршичека.

На 29 января запланирована совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины, Чехии и Дании в Мариуполь с целью получения актуальной информации о ситуации с безопасностью, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения операции объединенных сил, обусловленной российской военной блокадой украинских морских портов в Азовском море и продолжающейся военной агрессией России против Украины.

Программа поездки предусматривает также посещение КПВВ "Гнутово" и осмотр акватории Мариупольского морского порта.

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