Полиция открыла пять уголовных производств за нарушения избирательного законодательства,- Фацевич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сооббщает Радио Свобода.

"На сегодня уже более 250 фактов нарушений избирательного законодательства, зарегистрировано пять уголовных производств: одно - по препятствию журналистской деятельности, три - связанные с хулиганскими действиями, и еще одно - подкуп избирателей. Также составлено более 60 административных протоколов, которые в основном связаны с нарушением при проведении предвыборной агитации и распространением агитационных материалов ", - отметил Фацевич.

Председатель специальной рабочей группы Иван Стойко сообщил, что одно из самых распространенных нарушений - политическая реклама без выходных данных.

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