Предатель Ичкерии Кадыров угрожает нардепу Березе из-за инцидента с пропагандисткой РФ Скабеевой в ПАСЕ: "Достанем в любом месте"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, так Кадыров отреагировал на инцидент в ПАСЕ.

"Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву… Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" - написал лидер Чечни.

По мнению Кадырова, если подобный инцидент произошел бы против украинской журналистки в Чечне или ином регионе России, то об этом "гудел бы весь западный мир". "В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали", - отметил Кадыров.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.

В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.





