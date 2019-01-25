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25.01.19 22:54

На Одесчине учительница принесла в школу учебную гранату, на время проверки детей эвакуировали, - Нацполиция. ФОТО

В Измаиле Одесской области эвакуировали школу после сообщения о гранате в классе допризывной подготовки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Одесчине учительница принесла в школу учебную гранату, на время проверки детей эвакуировали, - Нацполиция 01

Гранату в школу принесла одна из учительниц, которая много лет назад нашла ее на территории своего домовладения и хранила дома. По словам женщины, гранату она передала учителю допризывной подготовки, надеясь, что она пригодится во время учебного процесса.

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На Одесчине учительница принесла в школу учебную гранату, на время проверки детей эвакуировали, - Нацполиция 02

В ходе проверки было установлено, что обнаруженный предмет является учебной имитационной гранатой, которая не содержит каких-либо взрывчатых веществ и не представляет угрозы.

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