На Одесчине учительница принесла в школу учебную гранату, на время проверки детей эвакуировали, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Гранату в школу принесла одна из учительниц, которая много лет назад нашла ее на территории своего домовладения и хранила дома. По словам женщины, гранату она передала учителю допризывной подготовки, надеясь, что она пригодится во время учебного процесса.
В ходе проверки было установлено, что обнаруженный предмет является учебной имитационной гранатой, которая не содержит каких-либо взрывчатых веществ и не представляет угрозы.