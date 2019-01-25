В Запорожье судят главврача областной больницы за закупку 26 автомобилей для скорой помощи, которые непригодны для эксплуатации, - САП

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии обвинения главным врачом КУ "Запорожская областная клиническая больница" при пособничестве руководителя ООО "ТФК "ЛАЗ" и при участии секретаря комитета по конкурсным торгам больницы было организовано проведение в нарушение установленной законом процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи типа "А" за счет субвенции из государственного бюджета у одного участника.

"В результате в 2012 году больницей было приобретено 26 автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствуют требованиям стандартов Украины и эксплуатация по прямому назначению которых невозможна, что нанесло ущерб на сумму 13 млн гривен", - говорится в сообщении.

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Главного врача КУ "Запорожская областная клиническая больница", бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения больницы и бывшего директора ООО "Торгово финансовая компания "ЛАЗ" обвиняют по ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

24-25 января судом исследована документация по проведенной Комитетом по конкурсным торгам больницы закупке автомобилей скорой медицинской помощи типа "А" и допрошен один свидетель со стороны обвинения. Также коллегией судей удовлетворено ходатайство прокурора и принято решение о принудительном приводе свидетелей, которые не являются по вызову в суд.

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Следующее судебное заседание состоится в 09:00 ч. 30 января 2019 г.