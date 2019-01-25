Еще одна религиозная община перешла в ПЦУ на Тернопольщине

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор подписал 25 января, сообщает сайт епархии.

"Собрание религиозной общины одного из крупнейших сел Шумщины состоялись еще 20 января. 90% присутствующих на них поддержали решение об изменении канонической принадлежности общины. Собранию предшествовал сбор подписей за это решение. За переход с УПЦ Московского патриархата к поместной Церкви выступили около 900 жителей Суража", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что приход Рождества Пресвятой Богородицы стал пятым в Шумском районе и девятым в области, который официально присоединился к Православной церкви Украины.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.