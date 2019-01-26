Более 80 общественных организаций и 16 иностранных наблюдателей уже получили разрешение быть наблюдателями на президентских выборах, - ЦИК

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"По состоянию на 25 января 2019 ЦИК предоставил разрешение 84 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года" – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦИК Украины в пятницу вечером.

В частности, ЦИК предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей 25 украинским общественным организациям.

"Рассмотрев соответствующие обращения от международной организации и иностранного государства, ЦИК зарегистрировала 16 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019: 7 - от Национального Демократического Института Международных Отношений, 9 - от Федеративной Республики Германия" – подытожили в ЦИК.

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