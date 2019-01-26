Госсекретарь США Помпео выступит на заседании Совбеза ООН по Венесуэле

Как сообщили в пятницу в госдепе США, госсекретарь Майк Помпео в субботу отправится в Нью-Йорк, чтобы посетить это заседание СБ ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе своего выступления М.Помпео призовет членов Совбеза и международное сообщество "сохранить мир и безопасность, признав (лидера оппозиции - ИФ) Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы", сообщает госдеп. Также М.Помпео планирует призвать членов СБ поддержать переходное правительство в Венесуэле "в попытке восстановить демократию и власть закона".

В настоящее время у США в ООН нет штатного постпреда. Прежний постпред Никки Хейли в прошлом году объявила об отставке, а назначенная президентом США Дональдом Трампом Хизер Нойерт, занимающая пост пресс-секретаря госдепартамента, пока не участвовала в слушаниях в сенате о назначении на должность постпреда. Исполняет обязанности постпреда Джонатан Коэн.

В то же время Н.Хейли в среду и в четверг опубликовала в Twitter несколько сообщений в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуаидо и с осуждением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"3 млн мигрантов, инфляция в 1 млн %, массовые протесты - вот что сделал венесуэльский социализм со своими гражданами. Свободные страны поддерживают народ Венесуэлы. Россия и Китай поддерживают коррумпированного диктатора", - написала Н.Хейли.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.