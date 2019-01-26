Восемь обстрелов позиций ОС за минувшие сутки: погиб боец, уничтожены 4 наемника, вражеский снайпер и БМП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из ПТРК, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Екатериновка; дважды из гранатометов и крупнокалиберного оружия - в районе населенного пункта Широкино; из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Опытное;

из стрелкового оружия - в районе поселка Невельское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Марьинки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Станица Луганская; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Желтое.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и четверо получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 25 января, уничтожены четыре российских оккупанта и пятеро получили ранения. В ходе контрснайперских мероприятий украинский снайпер ликвидировал российского наемника. Также уничтожено БМП-1 российско-оккупационных войск.

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В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.



