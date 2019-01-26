Посетитель аптеки в Харькове изнасиловал провизора: полиция задержала подозреваемого. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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"Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном", - говорится в сообщении.

К розыску злоумышленника были привлечены все силы Харьковской полиции.

"Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападавшем 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение ограбления. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания", - отметили в полиции.





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"Следственным управлением ГУНП в Харьковской области сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 8 лет лишения свободы", - подытожили в полиции.