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26.01.19 10:52

Никого не посылали, - в РФ опровергли заявления об отправке российских наемников в Венесуэлу

В России заявили, что не направляли в Венесуэлу своих военнослужащих для охраны президента Николаса Мадуро.

клинцевич

Как сообщает Ценор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Никаких военнослужащих, в том числе частных контрактников, РФ в Венесуэлу не посылала", - заявил Клинцевич.

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"Если президент Николас Мадуро и привлекал какие-то частные военные компании, то российское государство об этом не знает и за это не отвечает", - подчеркнул сенатор.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Венесуэлу для обеспечения безопасности президента Николаса Мадуро от оппозиции и протестующих прибыли наемники российской ЧВК "Вагнера".

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