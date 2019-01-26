Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в Нью-Йорке каналу "Украина" Генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене и пособничестве в агрессивной войне, за которые Виктор Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы.

Читайте также: Защита обжалует решение суда, приговорившего Януковича к 13 годам лишения свободы

"Итак, это шаг к будущим международным судам за военные преступления против Украины", - отметил Луценко.

По мнению генпрокурора, это решение суда является историческим.

"Это решение наказало за измену во имя всех тех людей, которые отдали свои жизни, не предав своей страны. Сотня убитых на Майдане, тысячи убитых на войне, которая началась из-за подписанного Януковичем письма президенту РФ о вводе войск. Это все путь предательства, который получил юридическую оценку. Янукович - преступник, он - государственный изменник, он пособник того, кто развязал агрессивную войну против Украины", - подчеркнул Луценко.

Читайте также: Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

По его словам, Генпрокуратура уверена в своих доказательствах и будет участвовать и в Апелляционном суде.

"Уверен, что преступление будет оценено как преступление, и там", - отметил руководитель ГПУ.

Луценко также заявил, что это не единственный процесс, а только начало.

"В судах находятся дела Ефремова, Лавриновича, Арбузова, Курченко, Клименко, Ставицкого, многих других членов антигосударственной организованной преступной группировки Януковича. Этот суд является предупреждением для всех будущих и нынешних высокопоставленных должностных лиц Украины. Никакая должность не дает гарантий избежания ответственности за ограбление и предательство Украины. Закон один для всех, и для всего приходит время расплаты", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.