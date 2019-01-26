Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.01.19 13:30

Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко посетил военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которые находятся на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 01

Глава государства ознакомился с условиями лечения военных, поинтересовался их состоянием здоровья и пожелал скорейшего выздоровления героям. 

"Я как Президент, Верховный Главнокомандующий горжусь тем, какая на сегодняшний день в украинском народа армия, Вооруженные Силы, какой патриотический дух, какая твердая мотивация", - подчеркнул Порошенко. Президент сказал, что передаст поздравления от раненых военных их боевым побратимам из 72 механизированной бригады, которых он сегодня будет встречать в Белой Церкви.

Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 02

Смотрите: Порошенко на Донетчине вручил государственные награды украинским военнослужащим. ФОТОрепортаж


Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 03
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 04
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 05

Глава государства вручил награды военнослужащим за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга.

Также смотрите: Порошенко наградил воинов Украинской Добровольческой Армии в Днепре: Они стали на защиту свободы и независимости Украины в 2014-м. ФОТОрепортаж+СПИСОК (обновлено)

Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 06
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 07
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 08
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 09

Смотрите: Резервисты первой очереди 80-й ОДШБр получили ведомственные награды Министерства обороны. ФОТО

Медалью "Защитнику Отечества" награждены солдаты Александр Дрыга, Владислав Бевзюк, Алексей Изотов, Игорь Панченко, Рустам Винниченко и Егор Коновалов, сержанты Андрей Яценко, Николай Мельник, младший сержант Вячеслав Изотов.

Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 10

Также Порошенко вручил раненым военнослужащим ценные подарки.

Также смотрите: Порошенко вручил государственные награды представителям Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100