Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства ознакомился с условиями лечения военных, поинтересовался их состоянием здоровья и пожелал скорейшего выздоровления героям.

"Я как Президент, Верховный Главнокомандующий горжусь тем, какая на сегодняшний день в украинском народа армия, Вооруженные Силы, какой патриотический дух, какая твердая мотивация", - подчеркнул Порошенко. Президент сказал, что передаст поздравления от раненых военных их боевым побратимам из 72 механизированной бригады, которых он сегодня будет встречать в Белой Церкви.

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Глава государства вручил награды военнослужащим за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга.

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Медалью "Защитнику Отечества" награждены солдаты Александр Дрыга, Владислав Бевзюк, Алексей Изотов, Игорь Панченко, Рустам Винниченко и Егор Коновалов, сержанты Андрей Яценко, Николай Мельник, младший сержант Вячеслав Изотов.

Также Порошенко вручил раненым военнослужащим ценные подарки.

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