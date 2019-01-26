Туристов из Киева накрыла снежная лавина на Закарпатье: один человек погиб

Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера под вечер в Раховском районе Закарпатской области трое 28-летних киевлян попали под снежную лавину у горы Стог. Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий, к сожалению, погиб", - написал он.
Москаль отмечает, что перед восхождением на гору туристы связывались со спасателями, чтобы узнать безопасен ли маршрут.
Несмотря на предупреждение спасателей об опасности для жизни, группа решила по нему пойти.
"Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог откопать своего товарища. После чего оба откопали третьего. К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб", - уточняет председатель обладминистрации.
Москаль выражает соболезнования и рекомендует туристам придерживаться рекомендаций спасателей.