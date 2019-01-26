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26.01.19 14:13

Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы

На Киевщине родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности за издевательства дочери над другой ученицей.

буллинг

Обэтом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

О факте издевательств в полицию сообщил директор школы. Правоохранители установили, что между ученицами 9-х классов возник конфликт из-за распространения ложных слухов. Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю сверсницу и в коридоре начала ее бить ногами. При этом она унижала потерпевшую нецензурной бранью, наносила пощечины ладонью по лицу. Ссору заметила учительница школы и развела девушек по различным учебным классам.

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Однако на этом конфликт между школьницами не был исчерпан. После школы задира собрала компанию учениц в свою поддержку и встретила на улице свою жертву. Драку отсняли на мобильный телефон и затем выложили в интернет.

Открыто уголовное производство по факту нанесения ребенку телесных повреждений. Сейчас мать агрессивной ученицы привлечено к административной ответственности за буллинг, совершенное ее дочерью.

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