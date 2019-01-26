Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.01.19 15:38

Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой

Офицер КГБ в отставке, а ныне российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал на дуэль внефракционного депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу из-за инцидента с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой во французском Страсбурге.

Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой

Об этом Морозов заявил 25 января в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я – полковник спецподразделения разведки КГБ СССР в отставке. Депутат Борислав Береза, вы не мужчина, а животное. Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: вы выбираете любое оружие мира, я – с пистолетом Ивана Козлова "Удав". Дистанция – 100 метров", - написал сенатор.

Смотрите также: "Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - нардеп Борислав Береза - пропагандистке Кремля Скабеевой. ВИДЕО

С угрозами в адрес Березы уже выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.

В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100