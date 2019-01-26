Мужчина погиб на Харьковщине, упав в зернохранилище, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"По предварительным данным, 42-летний работник элеватора упал в хранилище для зерна с высоты 25 метров. Мужчину засыпало зерном, в результате чего он погиб на месте", - говорится в сообщении.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.