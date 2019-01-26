Наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ покинуть пункт пропуска Изварино возле границы с РФ, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 25 января, зафиксирован факт запрета доступа и другие препятствия реализации мандата миссии, особенно, когда речь идет об участках, прилегающие к границе с Российской Федерацией.

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Так, на пункте пропуска на границе возле Изварино (на юго-восток от Луганска) наемник российско-оккупационных войск в очередной раз (подобный случай было зафиксирован в отчете от 15 января 2019 г.), без объяснения причины, приказал патрулю Миссии оставить указанный район.

"Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что руководству оккупантов есть что убирать с поля зрения международных наблюдателей, поэтому они продолжают пренебрегать минскими договоренностями и всячески способствовать обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - отметили в СЦКК.

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