Средняя зарплата в Украине в 2019 году составит около 10,5 тыс. грн, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Среднюю зарплату прогнозируем около 10,5 тыс. грн, но я убежден, что этот показатель будет выше", - сказал премьер.

Он отметил, что в вопросе оплаты труда ориентир один - создать такие условия, при которых украинцы возвращались бы домой и работали в Украине.

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"Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплата украинский будет высокой ", - сказал Гройсман.

По итогам 11 месяцев 2018 г. средняя зарплата в Украине превысила 9 тыс. грн, а в процентном измерении ее рост составил более 12%.

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