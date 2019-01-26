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26.01.19 18:58

Пункты пропуска "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом ограничили работу, - представительство президента в АРК

Из-за технического сбоя базы данных ограничен пропуск транспортных средств в контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом.

каланчак

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщается на facebook-странице Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым со ссылкой на информацию представителей таможни Государственной фискальной службы Украины.

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Уточняется, что пропуск пешеходов осуществляется в установленном порядке, без ограничений.

По информации таможенников, ограничения в пропуске транспортных средств могут продолжаться до 28 января.

В то же время, что контрольный пункт "Чонгар" работает в штатном режиме как для пешеходов, так и для транспортных средств.

Пункты пропуска Чаплинка и Каланчак на админгранице с оккупированным Крымом ограничили работу, - представительство президента в АРК 01

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