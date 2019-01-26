Масштабная публикация проектом DDoSecrets website электронной переписки может пролить больше света на роль РФ в событиях в Украине, - New York Times

Об этом первым сообщило издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Размещение этой информации многие восприняли как символическое "возмездие" России за кибернападения во время президентской кампании в США 2016 года.

Однако, Эмма Бест, журналистка из Бостона, которая помогала организовать DDoSecrets website, отметила, что операция не имела целью отплатить России.

"Мы пытались собрать и распространить имеющиеся материалы по недостаточно исследованной теме: российские властные круги, их взаимосвязи и операции влияния, - говорит Бест в комментарии изданию. - Люди должны только опосредованное представление об этом. Кроме немногих экспертов, эту тему не исследовали подробно и в контексте".

Большинство материалов под названием "Темная сторона Кремля" отмечает издание, проливает свет на войну России в Украине, связи Кремля с Русской православной церковью, операции олигархов и прочее.

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Частично эта информация появлялась на других сайтах, однако, эта утечка поразила своей масштабностью - 175 гигабайт информации.

"Темная сторона Кремля (108 гигабайт), сотни тысяч сообщений и файлов от российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и националистов\террористов в Украине", - говорится в сообщении группы DDoSecrets.

Среди документов - материалы российского Министерства внутренних дел, которые в 2016 году отказался публиковать WikiLeaks, материалы российской хакерской группы "Шалтай Болтай", документы российской учреждения по экспорту оружия "Рособоронэкспорт" и то, что DDoSecrets назвали "хакерской волной", которая касалась сбивания самолета MH17 над Донбассом в 2014 году.

Веб-сайт, который ведет Бест, построен подобно WikiLeaks - он приглашает хакеров и актвистов отправлять и распространять конфиденциальные документы, пишет NYT.

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По мнению издания, утечке информации способствуют следующие факторы: украинские хакеры активно работали, чтобы пролить свет на тайные русские операции в оккупированном Крыму и на Донбассе; активисты пытаются осветить нарушения полиции и служб безопасности, а олигархи используют хакеров в конкурентной борьбе.