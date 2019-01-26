Соглашение между Украиной и Уругваем об отмене виз вступает в силу 15 февраля, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД, в соответствии с положениями Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), могут находиться на территории Восточной Республики Уругвай в течение срока, не превышающего 90 дней, который обновляется на другой срок в 90 дней. Граждане Уругвая, которые пользуются загранпаспортами, могут находиться на территории Украины в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

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Граждане Украины и Восточной Республики Уругвай, которые намерены въехать на территорию государства другой Стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой Стороны перед въездом на ее территорию.

Граждане Украины и Восточной Республики Уругвай должны соблюдать законодательство, применяемое на территории государства другой Стороны во время своего въезда, пребывания и выезда.

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