Украинская велосипедистка Старикова - первая в общем зачете Кубка мира в спринте, ее коллега по сборной Гринев - в скретче

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на XSport, на последнем, шестом этапе в Гонконге Елена Старикова заняла четвертое место в спринте и в сумме набрала 2100 очков за сезон (8 место Франция, 10 место Канада, 3 место Германия, 4 место Лондон, 2 место Новая Зеландия и 4 место Гонконг), что на 100 очков больше, чем у чемпионки мира-2013 и бронзового призера Олимпийских игр-2012 Лэй Вайси, которая выиграла четыре из четырех этапов Кубка мира, на которых выступала.

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Еще один украинец - Виталий Гринев - выиграл общий зачет Кубка мира в скретче среди мужчин. В этой дисциплине велосипедисты соревновались на четырех этапах и украинец набрал 1280 очков (10 место Франция, 1 место Канада, 5 место Новая Зеландия, 11 место Гонконг) и лишь на 35 очков опередил своего ближайшего преследователя австрийца Стефана Матцнера.

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