Пять лет назад активисты отстояли право на украинские ценности на евромайдане в Запорожье, - ветеран АТО Погорелый

Об этом написал ветеран АТО Иван Погорелый в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"26.01.2014 - эта дата навсегда запечатлена в истории Запорожья. Десятки задержаны и увезены в изоляторы, сотня жестоко избитых - такую ​​цену заплатили запорожцы из-за желания жить в современной, независимой, демократической стране. И кровавые методы тогдашней преступной власти это желание только усилили. Горжусь каждым, кто противостоял диктатуре", - подчеркнул бывший боец АТО.

Он уверен, что совместными усилиями удалось отстоять украинские ценности и не допустить врага в Запорожье.

"Там, на запорожском евромайдане, создавалось прочное патриотическое сообщество, которое впоследствии еще не раз давало достойный отпор сторонникам "русского мира". Сегодня, как и пять лет назад, агрессор продолжает ломать о нас свои зубы. А как и пять, и сто, и двести лет назад украинцы готовы до последнего защищать свою свободу", - резюмировал Погорелый.

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