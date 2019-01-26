Власти установили тотальный контроль украинского информпространства, причем СМИ должны быть лояльны лично к президенту Порошенко, - Тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написал в Facebook.

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"Власти установили безусловную монополию на тотальный контроль информационного пространства. СМИ должны быть лояльными лично к президенту Порошенко, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц.

Правда опасна для президента Порошенко, и он это хорошо понимает. Поэтому информационный рынок страны превращен в фабрику тотальных манипуляций общественным мнением.

Любая попытка выйти за пределы лояльности к власти заканчивается угрозами, репрессиями, закрытием программ и проектов, травлей, преследованием", - отмечает Тимошенко. Как пример политик приводит программу Савика Шустера, которой "места в Украине не нашлось".

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