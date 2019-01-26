Первоначальная стоимость чугунных декоративных решеток, которые в Харькове закупили по цене MacBook, была в 134 раза меньше цен в сметах, - ХАЦ

Об этом стало известно из постановления Дзержинского райсуда от 14 ноября 2018 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Харьковского антикоррупционного центра.

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"В свою очередь, эта фирма купила решетки у северодонецкого предприятия с признаками фиктивности ООО "Синдас" по 28407 грн за 1 шт. ООО "Синдас" приобрело чугунные решетки у предприятия с признаками фиктивности ООО "Вингерт" по 213,6 грн за 1 шт. Сведения о закупке чугунных решеток у ООО "Вингерт" отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным антикоррупционщиков, ООО "Вингерт" зарегистрировано в Киеве. Владельцем и руководителем фирмы является жительница Дергачей Харьковской области Людмила Чантурия.

Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО "Вингерт" как оплата за якобы поставленные чугунные решетки в 2017 году, были выведены в наличные и присвоены лицами, причастными к совершению уголовного преступления.

Активисты напоминают, что следователи Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области во время проведения следственных действий по делу "декоративных решеток по цене MacBook", установили, что работы по устройству металлических декоративных решеток выполнялись сотрудниками СКП "Харьковзеленстрой", вместо подрядчика - ООО "СК "Спецстройтехнология". Средства были перечислены на счета частников.

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"Харьковский антикоррупционный центр" подал заявления в контролирующие и правоохранительные органы по поводу того, что Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил со значительным завышением цен на решетки в августе 2017 года два договора с ООО "СК "Спецстройтехнология" по проведению ремонтных работ аллеи вдоль сада им. Т. Шевченко и аллеи вдоль площади Свободы на общую сумму 7,48 млн грн.

Стоимость одной решетки в сметах указана - 28694 грн. Примерно за такую ​​же цену можно приобрести Apple MacBook. В то же время, тот же подрядчик, ООО "СК "Спецстройтехнология", в систему "Прозорро" 30 мая 2017 года загрузил договор со сметами на ремонт зеленой зоны по ул. Сумской, который должны были выполнять летом 2017 года. Там стоимость чугунных декоративных решеток указана в 11 770 грн/шт.

Кроме этого, АМКУ установил, что обе фирмы, которые участвовали в аукционах - ООО "СК "Спецстройтехнология" и ООО "Декорстройсервис", связаны между собой.

Сейчас единственным владельцем и руководителем ООО "СК "Спецстройтехнология" является житель Сумской области Сергей Зюкин.

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