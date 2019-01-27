Нардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Он предлагает мне выбрать какое-нибудь оружие. Любое. Ок, я выберу Т-72УА, сразу после того, как этот рязанский клоун Игорь Морозов приедет в Киев и бросит мне перчатку", - поставил условие Береза.

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К посту он добавил скрин сообщения сенатора.

Через час нардеп уведомил, что пост удален.

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В то же время, сообщение со ссылкой на него осталось в Twitter Морозова.

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Напомним, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.

В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.

С угрозами в адрес Березы также выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.