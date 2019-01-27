За последние четыре года международные санкции лишили российский бюджет 173 миллиардов долларов, - глава СВР Божок

Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава службы внешней разведки Украины Егор Божок, информирует Цензор.НЕТ.

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"Также за последние четыре года международные санкции, которые Путин называет "смехотворными", лишили российский бюджет 173 миллиардов долларов. Не знаю, насколько "смехотворна" эта сумма для Путина, но, убежден, для рядового россиянина это огромные деньги", - заявил он.

На уточняющий вопрос о том, кто определил такую ​​сумму убытков, Божок заявил: "Это внутренние подсчеты российского правительства по состоянию на конец 2018 года, которые они не афишируют".