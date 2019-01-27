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27.01.19 08:15

За сутки наемники РФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, украинские воины не пострадали, уничтожено четыре террориста, - штаб ООС

Российско-террористические войска десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военнослужащие Вооруженных Сил Украины не пострадали

За сутки наемники РФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, украинские воины не пострадали, уничтожено четыре террориста, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"26 января российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского договоренностями", – говорится в сводке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских военнослужащих обстреливались из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Невельское; из гранатометов - вблизи поселка Новоселовка Вторая.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Крымское; дважды из минометов калибра 82-мм., гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Екатериновка; из гранатометов - вблизи поселка Старый Айдар; из автоматических гранатометов - вблизи населенного пункта Луганское.

По данным украинской разведки, 26 января, четыре боевика было уничтожено и двое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.

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