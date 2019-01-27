В 2019 появятся 45 мобильных групп полиции для противодействия домашнему насилию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции на странице в Facebook.

"В 2019 году в Украине заработают 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие", – сказано в сообщении.

В информации подчеркивается, что уже отобрано около 450 полицейских, которые после специальной подготовки будут работать в составе этих групп. Часть из них уже прошла обучение в 2018 году.

Отмечается, что при поддержке международных партнеров в Киеве стартовали тренинги для остальных полицейских.

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