Избиение журналистов в Киеве: семерым нападавшим объявлено подозрение, им грозит до 10 лет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Фейсбук.

Преступление произошло в Голосеевском районе столицы. Злоумышленники подрезали автомобиль активистов, которые осуществляли общественный контроль за незаконной добычей песка из реки Днепр, силой вытащили пострадавших из автомобиля, повалили на землю, и, применяя слезоточивый газ, оружие и физическую силу, похитили у них личные вещи, технику и денежные средства. После чего разбили автомобиль активистов и скрылись с места преступления.

По результатам оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители установили нарушителей и задержали их.

Отмечается, что в Голосеевский районный суд г.Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

За совершенное, правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение журналистов и изрубленный топором автомобиль: открыто уголовное производство, девять "охранников" доставлены в полицию для дачи объяснений. ФОТО

Как сообщалось, вечером 24 января в Киеве на "Выдубичах" совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок.

Нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Пострадавший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция сообщила, что доставила в участок 9 человек участников конфликта, все они назвались охранниками. При обыске территории, где произошло нападение, изъяли мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны.

Нападение на журналистов во время осуществления профессиональной деятельности квалифицировали как "разбой" - 2 ч. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.