Вспышка пищевой токсикоинфекции зарегистрирована в детском саду на Хмельнитчине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы области.

"По состоянию на 25 января 2019 года к врачам педиатрам КНП НМП "Центр ПМСП" обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок", Нетишин. Предыдущий диагноз – "пищевая токсикоинфекция", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к возникновению вспышки могло бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы.

Обстоятельства возникновения и распространения возгорания инфекционного заболевания выясняются.

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