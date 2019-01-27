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27.01.19 10:49

Сегодня мир отмечает День памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Сегодня мир отмечает День памяти жертв Холокоста

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Холокост - это геноцид еврейской расы в годы Второй мировой войны. Он достиг немыслимого размаха. Холокосту подверглись свыше 6 млн евреев.

Имено 27 января 1945 года Красная армия освободила первый и самый большой гитлеровский концлагерь Аушвиц (польское название - Освенцим). Только здесь, в 70 км от Кракова, за годы войны - с 41-го по 45-й - были убиты больше 1,4 млн человек, из которых 1,1 млн были евреями. На момент освобождения советскими солдатами в концлагере содержались 3 тыс. евреев. Именно этот лагерь считается главным символом Холокоста.

Международный день памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. Инициаторами выступили шесть стран: Израиль, Украина, Россия, Канада, Австралия и США. Соавторами были еще 90 стран. Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Впервые День памяти жертв Холокоста провели 27 января 2006 года.

Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции.

В Освенциме в этот день также проходят памятные мероприятия. В настоящее время он открыт для всех. Холокосту подверглись и другие группы людей: поляки, советские военнопленные, смертельно больные, гомосексуалисты, инвалиды… Гитлеровская идеология преподносила холокост как очищение арийской нации.

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