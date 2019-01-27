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27.01.19 14:35

Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета

Народного депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Куренного ограбили на парковке супермаркета на Новообуховском шоссе в Киеве.

Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета

Об этом депутат сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера практически у входа в "Мегамаркет" (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину (серебристый фольксваген) и на глазах огромного количества людей, включая кстати и охрану "Мегамаркета", умчался. Как позднее оказалось, его сообщник тем временем пробил мне ножом заднее колесо, видимо, чтобы я не погнался за ними", - написал Куренной.

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По словам нардепа, в украденной сумке был ноутбук, документы и телефон.

Нардепа от БПП Куренного ограбили на парковке супермаркета 01

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