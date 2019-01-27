Третий приход на Закарпатье принял решение о переходе в ПЦУ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.

"Община Покровской церкви при искренней поддержке священником приняла решение о переходе в Православную церковь Украины!

Покровская церковь имеет сложную историю. Она строилась как греко-католическая. Когда греко-католическую церковь в Украине запретили, этот храм был захвачен московским патриархатом. А сегодня на собрании вернулся в духовную Украину", - написала чиновница.

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Это уже третий приход на Закарпатье, который принял решение перейти из УПЦ (МП) в ПЦУ.

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