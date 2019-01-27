Глава Сейма Польши Кухцинский: Строительство "Северного потока-2" означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом глава Сейма Марек Кухцинский заявил на форуме "Европа – Украина" в польском Ряшеве.

Политик обратил внимание на то, что часть стран, с одной стороны, хочет поддерживать Украину, однако с другой стороны - они договариваются с Россией о строительстве газопровода Nord Stream 2.

"Ведь известно, что строительство Nord Stream 2, а позже и Nord Stream 3, означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной; что ее бросили на растерзание. Россия в этом контексте является наибольшей опасностью и угрозой. Это удар против Центральной Европы, а также балканских стран", - сказал глава польского Сейма.

Политик отметил необходимость дальнейшего развития регионального сотрудничества в Центральной Европе, а также обратил внимание, что Европейский Союз переживает многочисленные и серьезные кризисы.

Темой XII Форума "Европа-Украина" были возможные сценарии для Украины после выборов 2019 года.

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