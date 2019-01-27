За неделю украинские катера обследовали более 3500 квадратных миль Азово-Черноморской акватории, - ГПСУ

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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"Обследовано более 3500 квадратных миль определенных морских районов. Обнаружено и распознано около 40 судов различной классификации, обеспечено сопровождение грузовых судов, направлявшихся в украинские порты, в частности, Мариупольский морской торговый порт. Во время несения службы корабельно-катерный состав Морской охраны осуществлял контроль в территориальном море за сохранностью природных ресурсов, соблюдением правил промышленной и иной деятельности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, на всех украинских судах в постоянном режиме работают автоматические идентификационные системы, что позволяет легко их идентифицировать.

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