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27.01.19 19:15

Горсовет Черкасс присвоил звание почетного гражданина города погибшему бойцу 10-й ОГШБр Антону Моспану

Черкасский городской совет принял решение присвоить погибшему в зоне ООС военнослужащему Антону Моспану звание "Почетный гражданин города Черкассы" и наградить его посмертно памятным знаком "За заслуги перед городом Черкассы" первой степени.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

"Община Черкасс таким образом почтила старшего солдата, командира боевой машины-командира отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Моспана Антона Юрьевича за его верность военной присяге и народу Украины, мужество и отвагу, проявленные во время участия в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Антон Моспан погиб во время выполнения боевого задания 15 октября 2018 г. в районе поселка Крымское Луганской области.

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